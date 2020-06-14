Vali Yavuz, inşaattaki göçükten yaralı kurtulan işçileri ziyaret etti
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Vali Yavuz, inşaattaki göçükten yaralı kurtulan işçileri ziyaret etti

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentteki bir inşaatta yaşanan göçük olayında yaralı kurtulan işçileri hastanelerde ziyaret etti.

Vali Yavuz, inşaattaki göçükten yaralı kurtulan işçileri ziyaret etti
14.06.2020 23:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:09

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentteki bir inşaatta yaşanan göçük olayında yaralı kurtulan işçileri hastanelerde ziyaret etti.

Vali Seddar Yavuz, bir otel inşaatında meydana gelen, 1 işçinin hayatını kaybettiği ve 8 işçinin de yaralandığı olayda, yararlanan işçileri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu, durumları hakkında bilgi aldı. Vali Seddar Yazuz, hayatını kaybeden vatandaşın ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu. - ORDU

Kaynak: İHA

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