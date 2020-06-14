Vali Yavuz, inşaattaki göçükten yaralı kurtulan işçileri ziyaret etti
Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentteki bir inşaatta yaşanan göçük olayında yaralı kurtulan işçileri hastanelerde ziyaret etti.
14.06.2020 23:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:09
Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentteki bir inşaatta yaşanan göçük olayında yaralı kurtulan işçileri hastanelerde ziyaret etti.
Vali Seddar Yavuz, bir otel inşaatında meydana gelen, 1 işçinin hayatını kaybettiği ve 8 işçinin de yaralandığı olayda, yararlanan işçileri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu, durumları hakkında bilgi aldı. Vali Seddar Yazuz, hayatını kaybeden vatandaşın ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu. - ORDU
Kaynak: İHA