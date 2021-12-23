Vali Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Brifing Aldı

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Müze Müdürü Serkan Gedük, Vali Seddar Yavuz 'u makamında ziyaret ederek, brifing verdiler. Müdür Taşdelen tarafından Vali Yavuz'a 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen proje ve müze faaliyetlerine ilişkin bilgilerin aktarıldığı ziyarette; Kültürel Yayınlar, tanıtım çalışmaları, kütüphaneler ve restorasyon ihtiyacı bulunan tarihi yapılar da konuşuldu.

Daha sonra 2021 yılında çalışmalarına başlanılan ve ülkemizin ilk arkeolojik sualtı kazısı olan Antik Kerpe Limanı hakkında bilgiler alan Vali Yavuz, kazıda çıkarılan eserleri yakından inceledi.

İlimizin kültür ve turizm alanında layık olduğu seviyeye ulaştırılması için elimizden geleni yapacağız diyen Vali Yavuz: "Bu çalışmalar, kültürel varlıklarımızın bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde ulaştırılması bakımından da önem arz etmektedir. " diyerek, misafirlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

2020 yılında tarihi zenginlikleri tespit edilen Antik Kerpe Limanının sualtı kazı çalışmaları; 2021 yılında Sualtı Arkeologları, Akademisyenler, Eğitmen Dalgıçlar, Sualtı Fotoğrafçısı ve Konservatör'den oluşan 15 kişilik bir ekip ile 45 gün sürmüştür.

Birçok kültür varlığına ulaşılan sualtı kazı çalışmaları ülkemizin Karadeniz kıyısında günümüze dek yapılmış ilk arkeolojik sualtı kazısı olmuştur.

MÖ 4. yüzyıldan başlayarak MS 14. yüzyıla ait eserlere ulaşılan Antik liman havzasında, sualtı kazı çalışmaları 2022'de devam edecektir.

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