Vali Yavuz: "Fındıkta bilimsel usullere yönelmeliyiz"

19.10.2019 12:38

Ordu Valisi Seddar Yavuz, fındık bahçelerinin yaşlandığını, bu sebeple verimin düşük olduğuna dikkat çekerek, "Fındıkta birim alandan alınan verimi yükseltmek için üreticilerimizin bilimsel tekniklere yönelmesi gerekiyor" dedi.



Ordu'nun dünyadaki fındık üretiminin yüzde 25'ini, Türkiye fındık üretiminin yüzde 35'ini sağlayan ve fındığın başkenti olarak nitelendirilen bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, bu üstünlüğü korumak için bahçelerde verimin yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Vali Yavuz, "Bahçelerimiz yaşlanıyor, verimimiz düşüyor ama dünyadaki rekabette kızışıyor. Bu rekabette rekabet gücümüzü korumak, geliştirmek bakımından bizim birim alandan verim miktarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Birim alandan elde ettiğimiz verimimiz düştükçe, rekabet gücümüz de, karımız da kalmıyor ve göçü tartışmaya başlıyoruz. Bu sebeple birim alanda verimi yükseltmek için bilimsel teknikleri kullanmak gerekiyor. Başta budama, gübreleme, yaşlanan bahçelerin sökülerek yenilerinin oluşturulması dahil olmak üzere yaygın bir proje uygulamak istiyoruz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA