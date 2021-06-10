Vali Yavuz'dan Tüpraş Ziyareti

Vali Seddar Yavuz, toplumun her kesimine yönelik ziyaretlerinin yanı sıra iş dünyamızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, odalarımızı ve kurumlarımızı yalnız bırakmayarak, üretime ve hizmete olan desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Vali Seddar Yavuz, toplumun her kesimine yönelik ziyaretlerinin yanı sıra iş dünyamızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, odalarımızı ve kurumlarımızı yalnız bırakmayarak, üretime ve hizmete olan desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Vali Seddar Yavuz, bugün de Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan, petrol ürünlerindeki yurt içi arzının yüzde 55'ini üreten TÜPRAŞ'ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ve İzmit Rafineri Müdürü Metin Tüfekçioğlu tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz ilk olarak toplantı salonuna geçtiler. Vali Yavuz, burada fabrikanın üretim faaliyetleri ve çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı.

Bölgedeki müsilaj sorunu ile ilgili de inceleme yapan Vali Yavuz, Rafineri bünyesindeki diğer tesisleri de gezerek, kullanılan teknoloji ve üretilen ürünleri yerinde inceledi.

Kentsel Atık sularının Sanayide Proses Suyu Olarak Kullanılmak Üzere Geri Kazanımı ve Rafineri de kullanılan Atık Su Geri Kazanım ve Su Hazırlama Ünitesi sayesinde üretimdeki su ihtiyacını yüzde 97 oranında geri kazanılmış atık sudan karşılayan tesislerde inceleme yapan Vali Yavuz, çevreye karşı sergiledikleri duyarlılık ve ülkemiz ekonomisini geliştirmeye yönelik sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre