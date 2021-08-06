Vali Yavuz'dan TÜBİTAK Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Yavuz'dan TÜBİTAK Ziyareti

Vali Yavuz'dan TÜBİTAK Ziyareti
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Vali Seddar Yavuz ilimize pek çok alanda katkı sağlayan, Ülkemizin bilim ve teknolojide öncü kuruluşu TÜBİTAK MAM ve BİLGEM'i ziyaret etti.

Vali Seddar Yavuz ilimize pek çok alanda katkı sağlayan, Ülkemizin bilim ve teknolojide öncü kuruluşu TÜBİTAK MAM ve BİLGEM'i ziyaret etti.

TÜBİTAK Genel Sekreteri Mustafa Kemal İşler tarafından karşılanan Vali Yavuz, TÜBİTAK İdari binasında yetkililerle görüşerek yapılan proje ve faaliyetlere ilişkin bilgiler aldı.

BİLGEM Ziyaret Edildi

Toplantının ardından Vali Yavuz, beraberindekiler ile birlikte kampüste yer alan; Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi (BİLGEM)'i ziyaret ederek yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğinde kurulan aromatik bitki yağının işlendiği Sekapark AŞ. Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi'ni ziyaret eden Vali Yavuz, TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Osman Okur'dan tesisin iş ve işlemlerine ilişkin bilgiler alarak, yapılan çalışmaları gözlemledi.

Son olarak TÜBİTAK MAM'a geçen Vali Yavuz'a burada TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Osman Okur ve başkan yardımcıları eşlik etti. Burada da bir süre görüşme gerçekleştiren ve bilgiler alan Vali Yavuz, yetkililere çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileyerek ziyaretlerini sonlandırdı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Bergüzar Korel Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mete Gazoz Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Yavuz'dan TÜBİTAK Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 11:39:24. #1.16#

title