Vali Yavuz'dan İzmit Sanayi Sitesi esnafına ziyaret

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan tarafından karşılanan Vali Yavuz, firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Daha sonra firmaların üretim yerlerini gezen, kamu, üniversite ve sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen faaliyetleri inceleyen Yavuz, yetkililerden üretim aşamaları hakkında bilgi aldı, esnafla sohbet etti.

Vali Yavuz, esnafın derdinin önemini her fırsatta dile getirdiklerini, çözüm noktasında ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Geçen gün çatısında yangın çıkan Can Pişmaniye Üretim Tesisleri'ni de ziyaret eden Yavuz, çalışanlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.