Vali Yavuz'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ziyaret

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, 2022 yılı için planlanan yatırım ve faaliyetlere ilişkin bilgiler aldı.

Yatırım, proje, gençlik ve spor faaliyetleri ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak 2022 yılı için planlanan yatırım, faaliyet ve çalışma programlarına yönelik istişarelerde bulunan Vali Yavuz, "Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin eğitimden spor faaliyetlerine kadar her alanda yanlarında olup; geleceğin meydan okumalarına karşı hazırlıklı, manevi değerlerine duyarlı, dünya kültürünü reddetmeyen, yenilikçi ve rekabetçi bir düzeye ulaştırmanın yanında spor alanında da, Türkiye'nin uluslararası alanda başarılı ve nitelikli temsil edilmesini sağlamak amacıyla onlara sahip çıkacağız" dedi.

Tavşantepe cephanelik mevkiinde bulunan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'ni (TOHM) de ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Yavuz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun katkılarıyla 200 kişilik modern Kamp Eğitim Merkezinin ilimize kazandırmanın sevinci içindeyiz. Şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ