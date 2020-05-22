Vali Yavuz'dan deprem açıklaması Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentteki deprem hakkında şu an için bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentteki deprem hakkında şu an için bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre, Ordu'nun Ünye ilçesi açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem ölçüldü. Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan depremin, bazı kesimlerden hissedildiği öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA