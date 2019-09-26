Vali Yavuz'dan Başkan Kibar'a hayırlı olsun ziyareti

26.09.2019 20:11

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Sakarya Caddesi Plevne Meydanı girişinde Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Ordu Valisi Seddar Yavuz, başkanlık makamında ilk olarak hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.



Daha sonra Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Ordu Valisi Seddar Yavuz açıklamalarda bulundular.



İlk konuşmayı yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "İlçemiz için yapmış olduğumuz çalışmalarda desteğini her zaman arkamızda hissettiğimiz, tecrübeleri ile yol gösterici olan Valimiz, belediyemizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Belediyemize yapmış olduğu ziyaretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



Etem Kibar'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Ordu Valisi Seddar Yavuz ise yaptığı konuşmada, "Görevinizde başarılar diliyorum. Çalışmalarınızı dinlemek üzere bir ziyaret gerçekleştirmiş bulunuyorum. Hayırlı hizmetler ve çalışmalar diliyorum. Sizlerin başarısı için her türlü desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum. Size gerçekten güveniyorum, ayrıca Fatsa'ya da güzel hizmetler yapacağınıza inanıyorum. Özellikle Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişmesi ve büyümesi konusunda çok önemli adımlar atıldı, bu yeni dönemde de bu adamların hızla beraber inşallah atacağız. İş ve istihdam sağlama konusunda gayretlerimizi birleştireceğiz. Bir kez daha tebrik ediyorum, başarılar dilerim. İnşallah güzel hizmetlerde buluşmak dileğiyle" diye konuştu.



İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem konusunda da açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "İstanbul tarih boyunca büyük depremlere hep maruz kalmış bir bölgemiz. En son biliyorsunuz 17 Ağustos depreminde de etkilenmeler oldu yine bugün en son 6 şiddetinde olduğunu öğrendiğimiz yeni bir deprem daha oldu. Öncelikle tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sadece İstanbul değil ülkemize geçmiş olsun diyorum. Beklentimiz ve dileğimiz o ki can kaybının asla olmaması. Ondan dolayı da depremlerle yaşamayı öğrenerek en az zayiatla da bu afetleri geçmek olsun. Dolayısıyla bu anlamda şehirleşme başta olmak üzere daha dikkatli yaşamamız gereken bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Ben de eski İstanbul'da yaşamış orada hem öğrenim hem de kaymakamlık yapmış biri olarak İstanbul'da ayrı bir gönül bağım var. Dolayısıyla gelişmeleri yakinen takip ediyorum. Tekrar hepimize geçmiş olsun" şeklinde konuştu.



Ziyaret sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar karşılıklı olarak günün anısına birbirlerine hediye takdiminde bulundular. - ORDU

Kaynak: İHA