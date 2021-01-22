Vali Yavuz'dan AA Kocaeli Bürosuna ziyaret
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Vali Yavuz'dan AA Kocaeli Bürosuna ziyaret

22.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:34
Vali Yavuz'dan AA Kocaeli Bürosuna ziyaret

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı (AA) Kocaeli Bürosunu ziyaret etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı (AA) Kocaeli Bürosunu ziyaret etti.

Vali Yavuz, ziyarette, AA'nın Türkiye'nin köklü kurumlarından biri olduğunu ve sektör için de bir okul görevi gördüğünü belirterek, çalışanlara başarılar diledi.

AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu da ajansın çalışmaları hakkında Yavuz'a bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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