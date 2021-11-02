Vali Yavuz, Çevre Şurası ve Çalıştayı'na Katıldı

KOCAELİ (Habermetre) - Vali Seddar Yavuz, İklim değişikliği, çevre konusundaki düzenleme ve çalışmaların ele alındığı

Kocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planı çalışmaları kapsamında düzenlenen Çevre Şurası ve

Çalıştayı programına katıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Kocaeli

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Kocaeli

Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Siyasi Parti İl Temsilcileri, oda ve sivil toplum

temsilcileri, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program; Şura için özel olarak hazırlana

filmin izlenmesinin ardından Prof. Dr. Taner Yonar'ın teknik bilgilendirme sunumu ile devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın açılış konuşmalarını

yapmasının ardından konuşmalarını yapmak üzere kürsüye geçen Vali Seddar Yavuz,

konuşmalarına şu cümlelerle başladı: "Dünyanın en önemli gündemlerinden bir tanesi olan

çevre sorunları ile ilgili yapılmış olan bu şura vesilesiyle başta emeği bulunan Büyükşehir

Belediyemize, Kent Politikaları Araştırmaları Merkezimize ve buraya katkı sunan siz değerli

konuklara en derin sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Şura'nın İlimiz ve Ülkemiz için

hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. " Değişmesi Gerekenler, Gelişmiş Ülkelerdir Gelişmiş ülkelerin dünyayı daha çok kirlettiğini belirten Vali Yavuz: "Program başında detaylı

bilgilendirmeler yapan hocamız ile meslektaşımız, aynı zamanda akademisyen olan

kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız konuyu çok güzel özetlediler. Hepimizin bildiği

gibi dünyayı en fazla kirletenler ve standartları koyanlar gelişmiş ülkeler. Bizim gibi

medeniyet iddiası olan, dünü, bugünü, yarını belli olan ülkelerin çevre konusundaki

standartları yakalama konusundaki gayretleri devam ediyor. Biz ne yaparsak yapalım,

dünyanın %70-75'ini kirleten, ekosistemi bozan gelişmiş ülkeler kurallara uymadıkları

sürece diğer dünya ülkelerinin çaba göstermelerinin çokça anlamı olmadığı

kanaatindeyim. Ama hepimiz biliyoruz ki değişmesi gerekenler önce az gelişmiş ülkeler

değil, gelişmiş ülkelerdir. " Kocaeli; Model Şehirlerden Bir Tanesidir Vali Yavuz, hükümetimizin sıkıntıların çözümünde aldığı çalışmalara değinerek: "Ülke olarak bu

sene yangınlar, sel felaketleri ve özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde kuraklıkla karşı karşıya

kaldık, su kaynakları gittikçe daralmaya başladı ve bunun getirdiği bir takım sorunlarla

yüzleştik. Türkiye son 20 yılda çevreye çok büyük yatırımlar yaptı. Pek çok konuda olduğu

gibi Kocaeli; Türkiye'de model şehirlerden bir tanesidir. Hükümetimizin uyguladığı

politikalar ve Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar vesilesi ile Türkiye'ye

örnek olabilecek bir şehiriz. Biyolojik arıtmadan tutun, dere yataklarındaki debilerin

ölçülmesine, baca gazlarının anlık olarak izlenmesine, yer istasyonları ile her an hava

kalitesinin ölçülmesine kadar birçok alanı kapsayan çok güzel çalışmalar yapılıyor. Ama

Körfez'de geçmiş yıllarda biriktirilmiş bir kirlilik olduğunu biliyoruz. Bu kirlilik ile ilgili

Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız önemli çalışmalar var, Körfez'de önümüzdeki

süreçte taban taraması dahil pek çok önemli çalışmaya ağırlık vereceğiz. " İnsanları Kabulleri Yönetir Hepimizin hedefi mutlu olmak, huzur içinde yaşamaktır diyen Vali Yavuz: "Bunun yolu aslında

kabullerimizden geçiyor. Yani paradigmadan geçiyor. İnsanları kabulleri yönetir. Eğer

davranışlarımız ile düşündüklerimiz arasında bir fark varsa burada bir problem vardır. Ya

kabullerimizde, ya da davranışlarımızda bir sorun vardır. O yüzden samimiyet dediğimiz,

tutarlılık dediğimiz şey tamda bu. Eğer siz düşündükleriniz ve yaptıklarınız arasında çok

ciddi bir fark görüyorsanız, oturup bir kez daha düşünmeniz gerekiyor. O yüzden dünyada

bir samimiyetsizlik olduğunu hepimizin söylemesi gerekiyor. Ürettiğimizi hakça

paylaşmaya sadece kendimiz için değil, dünya için paylaşmaya ihtiyacımız var. Bu

yüzdende hakikaten kadim ve doğal yasalara tekrar dönmeye, onlarla bir kez daha

buluşmaya ihtiyacımız var. " Yeni Yol Haritası Belirlememiz Gerekiyor İnsanın doğasında güzelliklerin var olduğunu vurgulayan Vali Yavuz: "Her bir insan

bozulmadığı sürece, başka etkiler altında kalmadığı sürece herkesin ortak kabulleri vardır.

Mesela hiçbir öğretide hırsızlık hoş görülen bir şey değildir. Dünya üzerine bir baktığımız

zaman bugün aslında doğal yasalar diye tabir edilen ki biz buna İslam inancına göre fıtrat

diyoruz, güzellikleri emreden, güzellikleri tavsiye eden bir yaklaşım olduğu açıktır.

Dolayısıyla dünya olarak temel bir paradigma değişimine ihtiyacımız var mı? Var. Bu

değişikliği meydana getirebilirsek, bireyi eğitebilirsek sorunları çözebiliriz. Yoksa

kirlettiniz temizleyeceksiniz. Kolay mı? Su kaynaklarını kirlettikten sonra tekrar o su

kaynaklarını kazanmak mümkün mü? Toprağı kirlettikten sonra o toprağı tekrar

canlandırabilmek, eski haline getirebilmek mümkün mü? Hangi teknolojiyi getirirseniz

getirin imkanı var mı? Nihayetinde bir kilogram toprağı temizlemeyecekseniz, yer altı

sularını ne yapacaksınız? Bu açıdan, kirletmeden yeni bir yol haritası belirlememiz

gerekiyor. " Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kenti'dir Vali Yavuz konuşmalarının devamında ise şu cümlelere yer verdi: "Ümit ediyorum ki buradaki

seçkin konuklarımız, bilim insanlarımız diğer taraftan kamu kurum ve kuruluş

temsilcilerimiz Kocaeli için güzel bir yol haritası belirleyecektir. Buna gönülden

inanıyorum. Kocaeli'yi sadece sanayi şehri olarak tanımlanmasını da öteden bu yana

uygun bulmuyorum. Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kenti'dir. Türkiye'deki bütün

gelişmelerin kaynağı Kocaeli'ndedir. Bu yüzden de eğer Kocaeli'yi tanıtacaksak, bir adım

öne çıkaracaksak bu bilim ve teknoloji kısmının ısrarla belirtilmesi gerektiğine inanıyorum.

Çünkü bugün Türkiye hangi sanayi, hangi teknoloji ile övünüyorsa bunların hiçbir

tanesinin Kocaeli'ye uğramadan geçmesinin ya da Kocaeli'deki kurumlarımızın katkısı

olmadan yapılabilmesinin neredeyse imkanı yok. Bu bakımdan da bizim Kocaeli'ye daha

fazla değer katmamız, Kocaeli'de yapılan işlerin daha çok tanıtılması ve diğer illerin de

bunu örnek alması bakımından bu bilim, sanayi ve teknoloji vurgusunun süratle yapılması

büyük önem arz ediyor. Diğer taraftan da bir tarafında Karadeniz, bir tarafında Marmara

Denizi, öbür tarafında Sapanca Gölü olan ve şehirle yeşilin bu kadar iç içe olduğu

Türkiye'de ve hatta dünyada çok az kent var. Bu vesileyle kendimize de haksızlık

etmememiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu bakımdan kendimizi biraz

daha değerli hissetmeye, kendimizle gurur duymaya ve gurur duyarken de daha iyi işler

yapmaya vesile olacağını düşünüyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Başarılı

bir çalıştay olmasını diliyorum. " dedi.

Çevre Şurası ve Çalıştay, gazeteci ve çevre aktivisti Güven İslamoğlu'nun konuşmaları ve 13

ayrı başlıkta belirlenen Odak Grupların toplantılarını yapmasıyla devam etti.

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