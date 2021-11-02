Vali Yavuz, Çevre Şurası ve Çalıştayı'na Katıldı
Vali Seddar Yavuz, İklim değişikliği, çevre konusundaki düzenleme ve çalışmaların ele alındığıKocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planı çalışmaları kapsamında düzenlenen Çevre Şurası veÇalıştayı programına katıldı.
KOCAELİ (Habermetre) - Vali Seddar Yavuz, İklim değişikliği, çevre konusundaki düzenleme ve çalışmaların ele alındığı
Kocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planı çalışmaları kapsamında düzenlenen Çevre Şurası ve
Çalıştayı programına katıldı.
Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Kocaeli
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Siyasi Parti İl Temsilcileri, oda ve sivil toplum
temsilcileri, daire müdürleri ve davetliler katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program; Şura için özel olarak hazırlana
filmin izlenmesinin ardından Prof. Dr. Taner Yonar'ın teknik bilgilendirme sunumu ile devam etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın açılış konuşmalarını
yapmasının ardından konuşmalarını yapmak üzere kürsüye geçen Vali Seddar Yavuz,
konuşmalarına şu cümlelerle başladı: "Dünyanın en önemli gündemlerinden bir tanesi olan
çevre sorunları ile ilgili yapılmış olan bu şura vesilesiyle başta emeği bulunan Büyükşehir
Belediyemize, Kent Politikaları Araştırmaları Merkezimize ve buraya katkı sunan siz değerli
konuklara en derin sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Şura'nın İlimiz ve Ülkemiz için
hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. " Değişmesi Gerekenler, Gelişmiş Ülkelerdir Gelişmiş ülkelerin dünyayı daha çok kirlettiğini belirten Vali Yavuz: "Program başında detaylı
bilgilendirmeler yapan hocamız ile meslektaşımız, aynı zamanda akademisyen olan
kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız konuyu çok güzel özetlediler. Hepimizin bildiği
gibi dünyayı en fazla kirletenler ve standartları koyanlar gelişmiş ülkeler. Bizim gibi
medeniyet iddiası olan, dünü, bugünü, yarını belli olan ülkelerin çevre konusundaki
standartları yakalama konusundaki gayretleri devam ediyor. Biz ne yaparsak yapalım,
dünyanın %70-75'ini kirleten, ekosistemi bozan gelişmiş ülkeler kurallara uymadıkları
sürece diğer dünya ülkelerinin çaba göstermelerinin çokça anlamı olmadığı
kanaatindeyim. Ama hepimiz biliyoruz ki değişmesi gerekenler önce az gelişmiş ülkeler
değil, gelişmiş ülkelerdir. " Kocaeli; Model Şehirlerden Bir Tanesidir Vali Yavuz, hükümetimizin sıkıntıların çözümünde aldığı çalışmalara değinerek: "Ülke olarak bu
sene yangınlar, sel felaketleri ve özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde kuraklıkla karşı karşıya
kaldık, su kaynakları gittikçe daralmaya başladı ve bunun getirdiği bir takım sorunlarla
yüzleştik. Türkiye son 20 yılda çevreye çok büyük yatırımlar yaptı. Pek çok konuda olduğu
gibi Kocaeli; Türkiye'de model şehirlerden bir tanesidir. Hükümetimizin uyguladığı
politikalar ve Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar vesilesi ile Türkiye'ye
örnek olabilecek bir şehiriz. Biyolojik arıtmadan tutun, dere yataklarındaki debilerin
ölçülmesine, baca gazlarının anlık olarak izlenmesine, yer istasyonları ile her an hava
kalitesinin ölçülmesine kadar birçok alanı kapsayan çok güzel çalışmalar yapılıyor. Ama
Körfez'de geçmiş yıllarda biriktirilmiş bir kirlilik olduğunu biliyoruz. Bu kirlilik ile ilgili
Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız önemli çalışmalar var, Körfez'de önümüzdeki
süreçte taban taraması dahil pek çok önemli çalışmaya ağırlık vereceğiz. " İnsanları Kabulleri Yönetir Hepimizin hedefi mutlu olmak, huzur içinde yaşamaktır diyen Vali Yavuz: "Bunun yolu aslında
kabullerimizden geçiyor. Yani paradigmadan geçiyor. İnsanları kabulleri yönetir. Eğer
davranışlarımız ile düşündüklerimiz arasında bir fark varsa burada bir problem vardır. Ya
kabullerimizde, ya da davranışlarımızda bir sorun vardır. O yüzden samimiyet dediğimiz,
tutarlılık dediğimiz şey tamda bu. Eğer siz düşündükleriniz ve yaptıklarınız arasında çok
ciddi bir fark görüyorsanız, oturup bir kez daha düşünmeniz gerekiyor. O yüzden dünyada
bir samimiyetsizlik olduğunu hepimizin söylemesi gerekiyor. Ürettiğimizi hakça
paylaşmaya sadece kendimiz için değil, dünya için paylaşmaya ihtiyacımız var. Bu
yüzdende hakikaten kadim ve doğal yasalara tekrar dönmeye, onlarla bir kez daha
buluşmaya ihtiyacımız var. " Yeni Yol Haritası Belirlememiz Gerekiyor İnsanın doğasında güzelliklerin var olduğunu vurgulayan Vali Yavuz: "Her bir insan
bozulmadığı sürece, başka etkiler altında kalmadığı sürece herkesin ortak kabulleri vardır.
Mesela hiçbir öğretide hırsızlık hoş görülen bir şey değildir. Dünya üzerine bir baktığımız
zaman bugün aslında doğal yasalar diye tabir edilen ki biz buna İslam inancına göre fıtrat
diyoruz, güzellikleri emreden, güzellikleri tavsiye eden bir yaklaşım olduğu açıktır.
Dolayısıyla dünya olarak temel bir paradigma değişimine ihtiyacımız var mı? Var. Bu
değişikliği meydana getirebilirsek, bireyi eğitebilirsek sorunları çözebiliriz. Yoksa
kirlettiniz temizleyeceksiniz. Kolay mı? Su kaynaklarını kirlettikten sonra tekrar o su
kaynaklarını kazanmak mümkün mü? Toprağı kirlettikten sonra o toprağı tekrar
canlandırabilmek, eski haline getirebilmek mümkün mü? Hangi teknolojiyi getirirseniz
getirin imkanı var mı? Nihayetinde bir kilogram toprağı temizlemeyecekseniz, yer altı
sularını ne yapacaksınız? Bu açıdan, kirletmeden yeni bir yol haritası belirlememiz
gerekiyor. " Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kenti'dir Vali Yavuz konuşmalarının devamında ise şu cümlelere yer verdi: "Ümit ediyorum ki buradaki
seçkin konuklarımız, bilim insanlarımız diğer taraftan kamu kurum ve kuruluş
temsilcilerimiz Kocaeli için güzel bir yol haritası belirleyecektir. Buna gönülden
inanıyorum. Kocaeli'yi sadece sanayi şehri olarak tanımlanmasını da öteden bu yana
uygun bulmuyorum. Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kenti'dir. Türkiye'deki bütün
gelişmelerin kaynağı Kocaeli'ndedir. Bu yüzden de eğer Kocaeli'yi tanıtacaksak, bir adım
öne çıkaracaksak bu bilim ve teknoloji kısmının ısrarla belirtilmesi gerektiğine inanıyorum.
Çünkü bugün Türkiye hangi sanayi, hangi teknoloji ile övünüyorsa bunların hiçbir
tanesinin Kocaeli'ye uğramadan geçmesinin ya da Kocaeli'deki kurumlarımızın katkısı
olmadan yapılabilmesinin neredeyse imkanı yok. Bu bakımdan da bizim Kocaeli'ye daha
fazla değer katmamız, Kocaeli'de yapılan işlerin daha çok tanıtılması ve diğer illerin de
bunu örnek alması bakımından bu bilim, sanayi ve teknoloji vurgusunun süratle yapılması
büyük önem arz ediyor. Diğer taraftan da bir tarafında Karadeniz, bir tarafında Marmara
Denizi, öbür tarafında Sapanca Gölü olan ve şehirle yeşilin bu kadar iç içe olduğu
Türkiye'de ve hatta dünyada çok az kent var. Bu vesileyle kendimize de haksızlık
etmememiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu bakımdan kendimizi biraz
daha değerli hissetmeye, kendimizle gurur duymaya ve gurur duyarken de daha iyi işler
yapmaya vesile olacağını düşünüyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Başarılı
bir çalıştay olmasını diliyorum. " dedi.
Çevre Şurası ve Çalıştay, gazeteci ve çevre aktivisti Güven İslamoğlu'nun konuşmaları ve 13
ayrı başlıkta belirlenen Odak Grupların toplantılarını yapmasıyla devam etti.