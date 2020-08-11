Vali Yavuz AVM'de mağazaları tek tek dolaşıp korona virüse karşı uyardı
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Vali Yavuz AVM'de mağazaları tek tek dolaşıp korona virüse karşı uyardı

Vali Yavuz AVM'de mağazaları tek tek dolaşıp korona virüse karşı uyardı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, korona virüs denetimleri kapsamında ekiplerle gittiği alışveriş merkezinde mağaza, kafe ve restoranları tek tek dolaşarak iş yeri çalışanları ve vatandaşları alınan tedbirlere uymaları...

Vali Yavuz AVM'de mağazaları tek tek dolaşıp korona virüse karşı uyardı
11.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:09

Vali Yavuz AVM'de mağazaları tek tek dolaşıp korona virüse karşı uyardı

KOCAELİ - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, korona virüs denetimleri kapsamında ekiplerle gittiği alışveriş merkezinde mağaza, kafe ve restoranları tek tek dolaşarak iş yeri çalışanları ve vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığının 81 ilde bulunan valiliklere gönderdiği "Covid-19 Denetimleri" genelgesi kapsamında ülke genelinde kapsamlı denetimler yapılıyor. Bu kapsamda Kocaeli'de de Vali Seddar Yavuz'un da katılımı ile ekipler tarafından İzmit ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. AVM'de bulunan mağazaları tek tek dolaşan Vali Yavuz, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda esnaflara ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. ali Yavuz'a denetimlerde Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ve Halk Sağlık Hizmetleri İl Başkan Yardımcısı İrfan Kaynar da eşlik etti. Maskesi olmayan vatandaşlara maske veren Vali Yavuz, bir kafede sandalye mesafelerinin birbirine çok yakın olması nedeniyle, burada mesafelerin biraz daha açılması ve kurallara riayet edilmesi konusunda talimat verdi.

"Her düzeydeki kamu yöneticisi bugün işletmeleri dolaşıyor"

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Sağlık için hepimiz için İçişleri Bakanlığımızın 81 ilde vatandaşlarımızı Covid-19 salgınına karşı korumak, bilinçlendirmek maksadıyla yoğun bir denetim faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Başta valilerimiz, kaymakamlarımız, her düzeydeki kamu yöneticisi bugün işletmeleri dolaşıyor, vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen konusunda gerekli ikazları yapıyor ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen rehberlerdeki kuralların sahaya yansıtılması noktasındaki denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle kurallara uyan tüm Kocaelili kardeşlerimize en derin sevgimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Diğer taraftan fedakarca çalışan ve bu uğurda canını kaybeden çok değerli sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor, bu fedakarca çalışmaları vesilesiyle tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan göreve başladığımızda özellikle sağlık çalışanlarımızı şehrin belirli merkezlerinde vatandaşlarımızla buluşması ve onların özellikle toplumumuz nezrindeki itibarından yapmış oldukları fedakarlıktan da istifade ederek uyarı ve ikazları bizzat kendilerinin yapmasının daha faydalı olacağı inancıyla onlarla birlikteyiz. Bu konuda faaliyet gösteren tüm kamu görevlilerimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Türkiye salgının meydan okumasına çok ciddi bir cevap vermiştir"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin korona virüs salgını süresince tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışma, iş birliği örneği gösterdiğini ve dünya üzerinde salgından en az etkilenen ülkeler arasında olduğunu hatırlatan Vali Yavuz, "Dolayısıyla Türkiye salgının meydan okumasına çok ciddi bir cevap vermiştir. hem siyasal sistemimiz hem sağlık sistemimizin böylesi meydan okumalara karşı hazırlıklı olduğunu göstermiştir. Bu aziz milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gelmiş olduğu gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergesidir. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımıza, hükumetimize, bakanlarımıza ve özellikle de bu konuda hassasiyet gösteren aziz milletimizin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan bir kez daha Kocaelili kardeşlerimize kurallara uymalarını ve başkalarının üzüntülerine sebep olmamalarını, aksine başkalarının yüzündeki tebessümün sahibi olmaları için kurallara uymalarını özellikle bir kez daha ikaz ediyorum. Çünkü belki bu Covid-19 bizi hasta etmeyebilir, bizi öldürmeyebilir ama en sevdiklerimizi elimizden alabilir ve onların hayatına kastedebilir. Dolayısıyla keşke dememek için bugünden itibaren daha fazla kurallara uymaya dikkat edelim. Bu AVM'lerin kapalı olduğu günleri hatırlayalım, işletmeleri kapatmak zorunda olduğumuz günleri hatırlayalım ve bir daha eski günlere dönmemek için, fedakarlığımızın boşa gitmemesi için kurallara lütfen riayet edelim. Bu duyarlılık ve hassasiyeti gösterdiğimizden inanıyorum ki bu Covid-19 belasını inşallah ülkemizden hep beraber defedeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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