Vali Yavuz, Amatör Sporun Sorunlarını Dinledi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu ziyaret etti.

Yavuz, Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu (ASKF) Başkanı Mustafa Kılıç'ı ziyaret ederek, amatör sporun sorunlarıyla ilgili görüştü.

Ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Yavuz, ziyaretle amatör spor kulüplerinin karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi.

Sporun, gençlerin kötü alışkanlıklardan koruması ve öz güvenlerini geliştirmesi bakımından önemli olduğunu belirten Yavuz, valilik olarak bütün kulüplerin yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Yavuz, Gençlik ve Spor Bakanlığının, kentte önemli yatırımlarının olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her bir spor branşını desteklemeye gayret ediyoruz. Sıkıntılarınızı, sorunlarınızı biliyoruz. Bunları çözmek için gayret ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bütün spor kulüplerimizin iyi mekanlarda barınmaları ve imkanlarının en üst seviyede olması noktasında çalışıyoruz. Şu anda proje çalışması devam ediyor. Bittikten sonra finansman boyutuyla ele almak istiyoruz. Sporu birlik, beraberlik, kardeşlik olarak algılıyoruz."

Sporda şiddete sıfır tolerans

Sporda şiddetin önlenmesine de değinen Yavuz, şunları kaydetti:

"Sporda şiddete sıfır tolerans tanıyoruz. Bu yönde de ciddi tedbirler alıyoruz. Bu konuda zaaf, eksiklik olmaması için emniyet birimleri tarafımca yeterince ikaz edilerek uyarılmıştır. Şiddet bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. İnsanları kötü alışkanlıklardan kurtarmak için bu işi yapıyoruz. Bizatihi sporun kendisi böyle bir duruma düşmüşse vahim hadisedir. Ordu'da böyle bir sıkıntı ciddi boyutta değil. 18 aydır çalışarak müşahede ediyorum ki, Ordu şehri nezaket ve zarafet sahibi bir toplumdan oluşuyor."

Yavuz, Ordu insanının, fiziksel özellikleri bakımından spora yatkın olduğunu belirterek, "Önemli sporcularımız var. Geçmişte yetişmiş bugün önemli şampiyonluklar elde etmiş gençlerimiz var. Sporu sadece insanları profesyonel veya amatör düzeyde yarışacak boyutta değil, insanların sağlığına, bireysel kişisel gelişimine katkı sunacak alan olarak görüyoruz. Amaç sporun içinde olmak. Emekleriniz dolayısıyla hepinizi kutluyor teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Yavuz, daha sonra Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin Ordu şubelerini ziyaret etti.