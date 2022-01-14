Vali Yavuz, 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı yayımladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 16 Ocak 1923'te İzmit Kasr-ı Hümayun'da gerçekleştirdiği tarihi toplantıda, Kurtuluş Savaşı boyunca yazıları ve haberleriyle milli mücadeleye büyük katkılar sunan gazeteci ve yazarlarla ülkenin geleceğini konuştuğunu belirtti.

Atatürk'ün, toplantıda Türkiye'nin yeni rotasını çizdiğini ve cumhuriyetin temellerini attığını vurgulayan Yavuz, "Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu tarihi toplantıya katılan Dr. Adnan Adıvar'ı, Velit Ebuzziya'yı, Ahmet Emin Yalman'ı, Falih Rıfkı Atay'ı, Suphi Nuri İleri'yi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu, İsmail Müştak Mayakom'u, Halide Edip Adıvar'ı, Hilal-i Ahmer Başkanı Hamit Bey ile İleri gazetesinin İzmit muhabiri Hakkı Kılıçoğlu'nu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Yavuz, daha o yıllarda basının önemli bir toplumsal aktör olduğunun farkında olan Atatürk'ün, cumhuriyetin ilanı gibi büyük bir olayı ilk olarak basınla paylaştığın aktararak, şunları kaydetti:

"Bu tarihi toplantıya tanıklık eden basın ise yorgun ve fakir düşmüş ama onurunu hiçbir zaman yitirmemiş, aziz bir milleti tek bir amaç için bir araya getirecek sorumluluğun temsilcisi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk basın toplantısını ilimizde gerçekleştirerek, 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' mesajını vermesi ve demokrasinin temel taşlarından biri olan basının önemini kamuoyuna ilk kez İzmit'ten duyurması bizleri onurlandırmakta ve gururlandırmaktadır. Bu vesileyle ilimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarıyla yerine getiren basınımızın tüm görevlilerine teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, basın camiasının 16 Ocak Basın Onur Günü'nü kutluyorum."

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri

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