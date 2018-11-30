Vali Yavuz, 10 Yaşındaki Çocuğun 'Cuma Namazı' İsteğini Kırmadı

Ordu'da sosyal medyadan Vali'ye mesaj atan ve cuma namazını birlikte kılmak istediğini söyleyen 10 yaşındaki çocuk herkesin ilgi odağı oldu. Ordu Valisi Seddar Yavuz, cuma namazına kendisiyle birlikte gitmek isteyen küçük Tolgacan'ın isteğini kırmadı.

Sosyal medyadan kendisine ulaşmak isteyen vatandaşlara yanıt vermeye özen gösteren Vali Seddar Yavuz, Haki Yener İlköğretim Okulu 3/C sınıfı öğrencisi Tolgacan Zorlu'dan, "Hayırlı cumalar Vali amca. Ben Tolgacan Zorlu, Haki Yener İlkokulunda okuyorum. Bir cuma günü beni de cuma namazına götürür müsünüz lütfen. Siz çok iyi bir Valisiniz" şeklinde bir mesajın geldiğini gördü.

Küçük Tolgacan'ın bu isteği üzerine duygulanan ve hemen harekete geçen Vali Yavuz, sosyal medya kanalıyla kendisine ulaşarak, cuma namazına birlikte gitme dileğinde bulunan Tolgacan'a sürpriz yaptı ve öğrenim gördüğü Haki Yener İlkokuluna giderek, kendisini okuldan aldı ve makam aracı ile birlikte cuma namazına götürdü. Tolgacan ile Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Ulu Camii'ye giden Vali Yavuz, cuma namazı talebini yerine getirdi, ardından Tolgacan ile birlikte öğle yemeği yedi.

İlk defa böyle bir taleple karşılaştığını ve kendisi içinde sürpriz olduğunu söyleyen Vali Yavuz, "Tolgacan'ı okulundan alarak birlikte cuma namazı kılma talebini yerine getirdik. Bizim işimiz gönüller almak, gönüller yapmak, insanlarımıza değerli olduğunu hissettirmektir. Sosyal medyadan bizlere ulaşan vatandaşlarımıza elimizden geldiğince cevap vermeye, şikayet ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün Tolgacan'ın yüzündeki tebessümün sebebi olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Vali Seddar Yavuz'la birlikte olmanın mutluluğunu ve şaşkınlığını yaşayan Tolgacan Zorlu, "Beni kırmayarak talebimi yerine getiren ve bugün beni çok mutlu eden Vali amcaya teşekkür ediyorum. Çok heyecanlandım" diyerek duygularını dile getirdi. - ORDU