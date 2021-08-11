Vali Yaşar Karadeniz'den Milli Eğitim Müdürlüğüne Ziyaret
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Vali Yaşar Karadeniz'den Milli Eğitim Müdürlüğüne Ziyaret

Vali Yaşar Karadeniz'den Milli Eğitim Müdürlüğüne Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kurum ziyaretleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kurum ziyaretleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'den Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İl'deki proje ve çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılı planlaması ile alınacak tedbirlere ilişkin son durum hakkında bilgi aldı.

Vali Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'ye teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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