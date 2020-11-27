Vali yardımcısından korona virüs denetimi
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Vali yardımcısından korona virüs denetimi

27.11.2020 12:52 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:56
Vali yardımcısından korona virüs denetimi

Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, beraberindeki kurum amirleriyle korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, beraberindeki kurum amirleriyle korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile ülke genelinde başlatılan denetimler sürüyor. Batur Caddesi üzerinde denetim gerçekleştiren Vali Vekili Abdullah Şahin, vatandaşlara salgın hastalığın tehlikelerinden bahsederek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi. Vali Yardımcısı Şahin, denetimler sırasında vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de dinledi.

Vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin büyük çoğunluğunun korona virüs tedbirlerine uydukları, sosyal mesafe kuralına riayet ederek maske taktıkları gözlemlenirken Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine korona virüs tedbirlerine uymasından dolayı kendilerine teşekkür etti.

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Denetim sonrasında açıklamalarda bulunan Vali vekili Şahin, "Sinop'ta denetimlerimiz sürüyor. Dün de yaptık bugün de yapıyoruz, önümüzdeki günler de denetimlere devam edeceğiz. Sinop'ta bütün il girişlerinden başlamak üzere, işte Türkeli girişi, Saraydüzü, Boyabat ve Samsun olmak üzere bütün il girişlerinde HES kodu uygulamamız var. Ayrıca şehir merkezlerinde de şehir girişlerinde de aynı şekilde HES kodu uygulamamıza devam ediyoruz. Burada da daire müdürlerimizle beraber bütün dükkanlarımızda genel bir farklılık ziyaretinde bulunduk. Dün de aynı şekilde pazar yerlerinde denetlemiştik. Denetimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Vali Yardımcısı Abdullah Şahin'e İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ve Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Mehmet Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu eşlik etti. - SİNOP

Vali yardımcısından korona virüs denetimi
Vali yardımcısından korona virüs denetimi
Vali yardımcısından korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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