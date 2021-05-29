Vali Yardımcısı Uysal, turistlere PCR testi muafiyetiyle ilgili açıklamada bulundu
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Vali Yardımcısı Uysal, turistlere PCR testi muafiyetiyle ilgili açıklamada bulundu

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Sağlık

Vali Yardımcısı Uysal, turistlere PCR testi muafiyetiyle ilgili açıklamada bulundu Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Türkiye-Bulgaristan arasında karşılıklı korona virüs test muafiyeti şartlarının belirlendiğini açıkladı.

Vali Yardımcısı Uysal, turistlere PCR testi muafiyetiyle ilgili açıklamada bulundu

EDİRNE - Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Türkiye-Bulgaristan arasında karşılıklı korona virüs test muafiyeti şartlarının belirlendiğini açıkladı.

Aşı sertifikası bulunan kişilerin gerek Bulgaristan'a gerekse Türkiye'ye girişte karantina uygulamasına tabi olmadan seyahat edebileceğini ve PCR testinden muaf tutulacağını açıklayan Vali Yardımcısı Ali Uysal, aşı yapılmayan 18 yaş altındaki Bulgaristan vatandaşlarının ise aşı sertifikası bulunan aile fertleri ile yolculuk yapabileceğini belirtti.

Valilik kapsamlı açıklama yaptı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Mayıs 2021 tarihi itibariyle vatandaşlarımız Türkiye'de yetkili makamlarca tanzim edilen Covid-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının (Sinovac ve Pfizer/Biontech aşıları) bulunması halinde ayrıca PCR testi ibrazı ve/veya karantina uygulamasına tabi olmadan Bulgaristan'a seyahat edebileceklerdir.

Bulgaristan vatandaşlarının da Bulgaristan yetkili makamlarınca tanzim edilmiş Covid-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının bulunması halinde (2. dozdan en az 14 gün sonra) Türkiye'ye PCR testi ibrazı ve/veya karantina zorunluluğundan muaf bir şekilde girmelerine izin verilecektir.

Yaşları (18 yaş altı) nedeniyle aşı olmayan Bulgaristan vatandaşlarının aşı sertifikası hamili aileleri ile beraber seyahat etmeleri halinde, yukarıdaki maddeler kapsamında test ve karantinadan muaf tutulacaktır."

Vali Yardımcısı Uysal, turistlere PCR testi muafiyetiyle ilgili açıklamada bulundu
Vali Yardımcısı Uysal, turistlere PCR testi muafiyetiyle ilgili açıklamada bulundu
Vali Yardımcısı Uysal, turistlere PCR testi muafiyetiyle ilgili açıklamada bulundu
Vali Yardımcısı Uysal, turistlere PCR testi muafiyetiyle ilgili açıklamada bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa

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