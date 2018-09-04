Vali Yardımcısı Parlak'tan Büyükşehir Belediyesine Veda Ziyareti

İçişleri Bakanlığı tarafından Samsun'un Terme Kaymakamlığına atanan Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'a veda ziyaretinde bulundu.

Van'da 4 yıldır vali yardımcısı olarak görev yapan ve İçişleri Bakanlığının 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Samsun'un Terme Kaymakamlığına atanan Mehmet Parlak, veda ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında Van Büyükşehir Belediyesine gelen Parlak'ı Genel Sekreter Mustafa Yalçın makamında konuk etti.

Parlak'ı makamında ağırlayan Yalçın, Parlak'a yeni görev yerinde başarılar dileyerek, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - VAN