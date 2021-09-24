Vali Yardımcısı Murat EREN'den Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Vali Yardımcısı Murat EREN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Vali Yardımcısı Murat EREN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin gerçekleştirdiği projeler ile Tekirdağ'a ve bölgeye birçok katkı sağladığını belirterek Rektör ŞAHİN'e başarılarının devamı temennisinde bulundu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, "Şehir ve ülkemiz için uyum içerisinde çalışarak Tekirdağ'a ve bölgemize katkı sağlamak arzusundayız" dedi.

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