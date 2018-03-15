Vali Yardımcısı Kütük'e Uğurlama

Hatay'ın Samandağ Kaymakamı olarak atanan Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük, yeni görev yerine uğurlandı.

Hatay'ın Samandağ Kaymakamı olarak atanan Vali Yardımcısı Murat Kütük, düzenlenen veda programı ile yeni görev yerine uğurlandı. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu'nun mahiyetinde polisevinde düzenlenen veda programına Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Bitlis Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hüseyin Aras, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Vali Yardımcısı Tolga Polat, Hukuk Müşaviri Tekin Erdemir, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir katıldı.

Memuriyetin kaderinde insanın içini burkan ayrılıklar olduğunu hatırlatan Vali İsmail Ustaoğlu, "Vali Yardımcımız Murat Kütük, 15 aylık örnek bir mülki idare amirliği görevini başarıyla yürüttü. En kritik zamanda Silvan'da ve Bitlis'te görev yapan Murat kardeşimiz, kazandığı tecrübeleri gittiği yerde de başarıyla sürdüreceğine ben inanıyorum. Yeni görevinde başarılar, ailesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi.

Hayatının en anlamlı ve zor görevlerini Bitlis ve Silvan'da yaptığını ifade eden Vali Yardımcısı Murat Kütük ise, "Valimiz kısa sürede yoğun tempoda çalışarak güzel işlere imza attı. Biz de valimize ayak uydurmaya çalıştık. Bu programda güzide insanları bir araya getirdiği için valime saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - BİTLİS