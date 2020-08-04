Vali Yardımcısı Kumbasar, hayata geçirilen projeleri denetledi Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, hayata geçirilen projeleri denetledi.

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, hayata geçirilen projeleri denetledi.

Erzurum Çat Kaymakamı iken kararnameyle Hakkari Vali Yardımcısı görevine atanan Kumbasar, Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görevlendirildi. Hakkari'ye göreve başladığı günden beri kısa sürede yöre halkı tarafından sevilen ve sayılan Vali Yardımcısı Kumbasar, çalışmalarına hızlı başladı.

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını birebir dinleyen Kumbasar, projeleri devam eden 2 bin 700 rakımlı kayak merkezi otel inşaatı, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan seyir tepesi ve kent merkezinden 8 kilometre mesafede bulunan Otluca köyündeki millet bahçesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA