Vali Yardımcısı Kasımoğlu yeni yılını belediye ekibi ile geçirdi - Haberler
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Vali Yardımcısı Kasımoğlu yeni yılını belediye ekibi ile geçirdi

Vali Yardımcısı Kasımoğlu yeni yılını belediye ekibi ile geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, yeni yılını belediye ekipleri ile geçirdi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, yeni yılını belediye ekipleri ile geçirdi.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve beraberindeki ilgili kurum müdürleri yeni yılarını belediye personeli ile geçirdi. İtfaiye Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerini ziyaret eden Vali Yardımcısı Kasımoğlu ve beraberindekiler çalışanlarla bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı. Kasımoğlu, çalışanların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, özverili verili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Her zaman emekçilerin yanında olduklarını ifade eden Kasımoğlu, çalışanlarla bir süre sohbet ederek yeni yılını onların arasında geçirdi.

Belediye çalışanları ise, 2022 yılına sayılı saatler kala yeni yılı aralarında geçiren Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu'na ve beraberindekilere teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Vali Yardımcısı Kasımoğlu yeni yılını belediye ekibi ile geçirdi

Vali Yardımcısı Kasımoğlu yeni yılını belediye ekibi ile geçirdi

Vali Yardımcısı Kasımoğlu yeni yılını belediye ekibi ile geçirdi

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