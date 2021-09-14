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Vali Yardımcısı Kasımoğlu ilk toplantısını yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Vali Yardımcısı Kasımoğlu ilk toplantısını yaptı

Hakkari Belediyesindeki birim değerlendirme toplantısı Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu başkanlığında yapıldı.

Hakkari Belediyesindeki birim değerlendirme toplantısı Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu başkanlığında yapıldı.

Hakkari Vali yardımcılığına yeni atanan Mustafa Berat Kasımoğlu, belediye meclis toplantı salonunda birim müdürleriyle durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda ilgili birimlerin ihtiyaçları ele alınırken, çalışmalar hakkında bilgi verildi. Soru cevap şeklinde geçen toplantıda mevcut devam eden projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - HAKKARİ

Vali Yardımcısı Kasımoğlu ilk toplantısını yaptı

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Haber: Vali Yardımcısı Kasımoğlu ilk toplantısını yaptı - Haberler
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