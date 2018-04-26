Vali Yardımcısı İstifa Etti

Vali Yardımcısı İstifa Etti

Batman Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti.

Vali Yardımcısı İstifa Etti

Batman Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti.

Vali Yardımcısı Mekan Çeviren'in 24 Haziran milletvekilliği genel seçimleri için istifa ettiği belirtildi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde de memleketi Aksaray'dan milletvekili aday adayı olan Vali Yardımcısı Mekan Çeviren'in yine memleketi Aksaray'da milletvekili aday adaylığı için istifa ettiği öğrenildi. - BATMAN

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