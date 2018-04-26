Vali Yardımcısı İstifa Etti

Batman Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti.

Vali Yardımcısı Mekan Çeviren'in 24 Haziran milletvekilliği genel seçimleri için istifa ettiği belirtildi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde de memleketi Aksaray'dan milletvekili aday adayı olan Vali Yardımcısı Mekan Çeviren'in yine memleketi Aksaray'da milletvekili aday adaylığı için istifa ettiği öğrenildi. - BATMAN