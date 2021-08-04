Vali Yardımcısı Gölbaşı'ndan İŞGEM'e ziyaret
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Vali Yardımcısı Gölbaşı'ndan İŞGEM'e ziyaret

Vali Yardımcısı Gölbaşı'ndan İŞGEM'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasında faaliyet gösteren atölyeleri ziyaret etti.

Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasında faaliyet gösteren atölyeleri ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Gölbaşı, Biçer Mahallesi'nde bulunan 8 blok ve 34 işlikten oluşan İŞGEM binasındaki süs eşyaları atölyesi, kilim kursu ve tekstil atölyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. El emeği göz nuru kilimleri yakında inceleyen Gölbaşı, kilim hocalarının isteği üzerinde birde çocuklar için kreş açılacağı sözü verdi.

Vali Yardımcısı Gölbaşı'na kanaat önderi Fatih Keskin, atölye müdürü Aziz Akın da eşlik etti. - HAKKARİ

Vali Yardımcısı Gölbaşı'ndan İŞGEM'e ziyaret
Vali Yardımcısı Gölbaşı'ndan İŞGEM'e ziyaret
Vali Yardımcısı Gölbaşı'ndan İŞGEM'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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