Vali Yardımcısı Gödekmerdan başarılı satranç sporcularını ağırladı

AYDIN (İHA) - Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alan sporcuları makamında ağırlayarak hediyeler takdim etti.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 15 yaş genel kategoride Çağan Erdem Bektaş Türkiye üçüncüsü, 12 yaş Kızlar kategorisinde Nehir Yurt Türkiye sekizincisi, 12 yaş Kızlar kategorisinde Meleknaz Öztatar Türkiye dokuzuncusu ve 10 yaş genel kategoride Mehmet Efe Akın Türkiye onuncusu olarak bu sporcular milli takım havuzuna girmeyi hak kazandı. Aydın Valiliği'nde gerçekleştirilen ziyarete Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın Satranç İl Temsilcisi Kubilay Enginsu, sporcular, sporcuların aileleri ve antrenörleri katıldı. Satranç yıldızlarını ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, "Gençlerimizin bu başarıları ile iftihar ediyorum. Ne mutlu ki aileleriniz sizi bu güzel spora yönlendirmiş. Kıymetli ebeveynler inanıyorum ki gelecekte çocuklarınız, iyi bir satranç oyuncusu olmanın verdiği özgüvenle tüm işlerinde çok başarılı olacaklar. Çocuklarınızı bu güzel spora yönlendirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN