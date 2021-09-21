Vali Yardımcısı Fahrettin GÖNCÜ
A) VALİ YARDIMCISI FAHRETTİN GÖNCÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLER: 1. CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR - Müftülük- Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI - SGK İl Müdürlüğü- Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 3.
A) VALİ YARDIMCISI FAHRETTİN GÖNCÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLER: 1. CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR - Müftülük
- Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI - SGK İl Müdürlüğü
- Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 3. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
- İl Göç İdaresi Müdürlüğü 4. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI - Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
- KOSGEB Kastamonu Müdürlüğü
- Ahşap Fuarı İş ve İşlemleri
- TSE Belgelendirme Müdürlüğü
- Şeker Fabrikası Müdürlüğü 5. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
- Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
- El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü
- Ilgaz Hidroloji Araştırma Eğitim Merkezi
- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü
6. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - Vakıflar Bölge Müdürlüğü
- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
- Kent Tarihi Müzesi
- Resim ve Heykel Müzesi iş ve işlemleri
7. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI - Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü
- PTT Başmüdürlüğü
- İl Telekom Müdürlüğü 8. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 9. KASTAMONU KALKINMA VAKFI
10. SORUMLU OLDUĞU KAYMAKAMLIKLAR
- Abana
- Bozkurt
- Çatalzeytin
- Devrekani
- Seydiler
- Tosya