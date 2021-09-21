Vali Yardımcısı Fahrettin GÖNCÜ - Haberler
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Vali Yardımcısı Fahrettin GÖNCÜ

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Vali Yardımcısı Fahrettin GÖNCÜ

A) VALİ YARDIMCISI FAHRETTİN GÖNCÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLER: 1. CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR - Müftülük- Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI - SGK İl Müdürlüğü- Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 3.

A) VALİ YARDIMCISI FAHRETTİN GÖNCÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLER: 1. CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR - Müftülük

- Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI - SGK İl Müdürlüğü

- Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 3. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

- İl Göç İdaresi Müdürlüğü 4. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI - Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

- KOSGEB Kastamonu Müdürlüğü

- Ahşap Fuarı İş ve İşlemleri

- TSE Belgelendirme Müdürlüğü

- Şeker Fabrikası Müdürlüğü 5. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

- Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

- El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü

- Ilgaz Hidroloji Araştırma Eğitim Merkezi

- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü

6. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - Vakıflar Bölge Müdürlüğü

- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

- Kent Tarihi Müzesi

- Resim ve Heykel Müzesi iş ve işlemleri

7. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI - Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

- PTT Başmüdürlüğü

- İl Telekom Müdürlüğü 8. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 9. KASTAMONU KALKINMA VAKFI

10. SORUMLU OLDUĞU KAYMAKAMLIKLAR

- Abana

- Bozkurt

- Çatalzeytin

- Devrekani

- Seydiler

- Tosya

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Haber: Vali Yardımcısı Fahrettin GÖNCÜ - Haberler
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