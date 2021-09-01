Vali Yardımcısı Erhan Günay
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Vali Yardımcısı Erhan GÜNAY Göreve Başlama Tarihi - SORUMLU OLDUĞU BİRİMLER I. CUMHURBAŞKANLIĞI1. İL MÜFTÜLÜĞÜ2. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ3. ANADOLU AJANSI4. BASIN İLAN KURUMUII. ADALET BAKANLIĞIIII. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI1. TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. HATAY İL MÜDÜRLÜĞÜ2.

Vali Yardımcısı Erhan GÜNAY Göreve Başlama Tarihi - SORUMLU OLDUĞU BİRİMLER I. CUMHURBAŞKANLIĞI

1. İL MÜFTÜLÜĞÜ

2. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3. ANADOLU AJANSI

4. BASIN İLAN KURUMU

II. ADALET BAKANLIĞI

III. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

1. TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. HATAY İL MÜDÜRLÜĞÜ

2. TÜRKİYE ATOM ENEJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI

3. MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

IV. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

1. TÜİK HATAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

V. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

1. İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

2. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

3. SAHİL GÜVENLİK İSKENDERUN GRUP KOMUTANLIĞI

4. İL YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4. 1 AB DIŞ İLİŞKİLER BÜROSU

5. İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

6. İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

7. İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

8. İDARE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

9. BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

10. İL GÜVENLİK İŞLERİ BÜROSU

11. İL GÜVENLİK VE ACİL DURUMLAR KOORDİNASYON MERKEZİ

12. AÇIK KAPI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

VI. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

1. VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2. 1 MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

3. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

4. HATAY KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

VII. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

1. ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI

VIII. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

1. SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

2. TSE HATAY TEMSİLCİLİĞİ

IX. TİCARET BAKANLIĞI

1. DOĞU AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE

MÜDÜRLÜĞÜ

2. TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

3. ANTAKYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

4. ÜRÜN DENETMENLERİ ANTAKYA GRUP BAŞKANLIĞI

X. HÜKÜMET KONAĞI AMİRLİĞİ

XI. İDLİP GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ

XII. . APAYDIN KAMPI M. İ. A Sicil - Dönemi: İzinli veya Raporlu İken Yerine Vekalet Eden Vali Yardımcısı: Aydın TETİKOĞLU

Kaynak: Habermetre

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