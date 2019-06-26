Vali Yardımcısı Duruk'tan Özel Harekât polisine moral ziyareti

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, 2 bin rakımlı Bay Kalesi'ne çıkarak Özel Harekat polisine moral ziyaretinde bulundu.

2 bin rakımlı Bay Kalesi'nde vatani görevini icra eden Özel Harekat polislerini ziyaret eden Vali Yardımcısı Duruk'a, Hakkari Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar da eşlik etti. Vali Yardımcısı Duruk, güvenlik güçlerinin kendilerine verilen görevi canları pahasına yerine getirdiğini belirterek, "Polis ve jandarma bölgede fedakarca görev icra ediyorlar. Bizler de onların sayesinde Hakkari'de ve ülkemizin diğer yerlerinde huzur içerisinde uyuyoruz. Hepsine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, sorun ve sıkıntılarını yakından dinleyerek görev yapan Özel Harekat polisiyle fotoğraf çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA