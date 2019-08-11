Vali Yardımcısı Büyüker'den hastalara bayram ziyareti

11.08.2019 15:37

Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Kurban Bayramı münasebetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalara ziyarette bulundu.

Vali Yardımcısı Büyüker, hastaneye gelişinde Sağlık İl Müdürü Dr.Gürsel Bedir ve hastane personeli tarafından karşılandı. Odaları tek tek ziyaret eden Büyüker, hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilendi, gül ve çikolata ikramında bulunup bayramlarını tebrik etti. Hastaların durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve servis doktorlarından bilgi alan Büyüker, geçmiş olsun dileklerini iletip şifa temennisinde bulundu. Büyüker'in ziyaretinden oldukça memnun olan hasta ve hasta yakınları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA