Vali Yardımcısı Boztepe, Başkan Şahin'i ziyaret etti

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İscehisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Şahin'i makamında ziyaret etti.

Boztepe, Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu ile birlikte Belediye Başkanı Ahmet Şahin'i makamında ziyaret ederek, bir dizi istişarelerde bulundu.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Yardımcısı Boztepe'ye ilçe mermerinden yapılmış mermer vazo hediye etti.

Kaynak: AA