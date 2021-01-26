Vali Yardımcısı Avcı'dan Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'ya ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Avcı'ya teşekkür etti.

Saygılı, ilçenin genel iş ile asayiş durumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında yapılan mücadele, denetim, eğitim ve bilgilendirme konularında bilgi verdi.

Avcı'da Saygılı'ya verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay