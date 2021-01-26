Vali Yardımcısı Avcı'dan Kaymakam Saygılı'ya ziyaret
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Vali Yardımcısı Avcı'dan Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

26.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:12
Vali Yardımcısı Avcı'dan Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'ya ziyarette bulundu.

Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'ya ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Avcı'ya teşekkür etti.

Saygılı, ilçenin genel iş ile asayiş durumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında yapılan mücadele, denetim, eğitim ve bilgilendirme konularında bilgi verdi.

Avcı'da Saygılı'ya verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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