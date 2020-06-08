Vali Yardımcısı Atar'dan askerlere moral ziyareti Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Çaldıran Tendürek Dağı'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulundu.

Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Çaldıran Tendürek Dağı'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulundu.

Atar, beraberinde Çaldıran Kaymakamı Adem Can, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Levent Akay ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece ile Tendürek'in zirvesindeki kalekolda Mehmetçikle bir araya geldi.

Burada görevli komutanlardan terörle mücadele faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Atar, askerlere görevlerinde başarılar diledi.

Ülkenin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan kahraman askerleri ziyaret ettiklerini belirten Atar, "Bugün Tendürek'in zirvesindeyiz. Zorlu bir doğa, özellikle kış aylarında daha zor oluyor. Yeni yapılan kalekollarımızda Mehmetçiğimize moral vermek ve yapılan çalışmaları yerinde görmek adına bir ziyaret gerçekleştirdik.

Allah devletimize, milletimize ve güvenlik güçlerimize zeval vermesin. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA