Vali Yardımcımız Sayın Turgay İlhan'dan Veda Ziyareti

İçişleri Bakanlığı Valiler Kararnamesi ile Osmaniye İli Düziçi İlçe Kaymakamı olarak atanan Sn. Turgay İlhan Bey Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'ya veda ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Valiler Kararnamesi ile Osmaniye İli Düziçi İlçe Kaymakamı olarak atanan Sn. Turgay İlhan Bey Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'ya veda ziyaretinde bulundu. Şehrimize yaptığı hizmetlerinden dolayı Sn. Valimize teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Kaynak: Habermetre