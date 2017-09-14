Vali Yardımcılarının İsmini Kullanan Dolandırıcılara Dikkat

Bursa'da vali yardımcılarının isimlerini kullanarak işadamlarından yardım ve para talep edenlere itibar edilmemesi istendi.



Bazı şahısların son günlerde çeşitli firma ve işadamlarından vali yardımcılarının isimlerini kullanarak para talep ettiği bildirildi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı şahıslar tarafından ilimizde çeşitli firma ve işadamlarımızdan vali yardımcılarımızın ismi kullanılarak yardım talep edildiği öğrenilmiştir. Konu ile ilgili valiliğimizin herhangi bir ilgisi ve talimatı bulunmadığı gibi, adı geçenlerin yakalanması konusunda gerekli tahkikat başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın kendilerini devlet yetkilisi gibi göstererek yapılan yardım taleplerine asla itibar etmemeleri, herhangi bir kişi ya da hesap numarasına kesinlikle para yatırmamaları, ilgili birimlerle acilen irtibata geçmeleri gerekmektedir" denildi. - BURSA