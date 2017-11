Vali Yaman: "Mardinimizi, Daha Yaşanılabilir Bir Şehir Haline Getirmek İçin Çalışıyoruz"

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Farklı dil, kültür ve medeniyetlerin hayat bulduğu Mardinimizi, daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz." dedi.



Yaman, bir otelde düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesinin bir yıllık çalışmalarını değerlendirdi.



Proje ve hizmetlerin sinevizyon eşliğinde anlatıldığı programda konuşan Yaman, görevlendirilme yapılmasının ardından Mardin'in değişimi, gelişimi ve vatandaşın istekleri doğrultusunda şehri yeniden inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.



"İlk günden itibaren hedefimizi belirleyerek yol haritamızı çizdik." diyen Yaman, belediye bütçesinin her kuruşunun, şehre yatırım olarak dönmesi düşüncesiyle hareket ettiklerini kaydetti.



"Bu şehrin hikayesini hep birlikte yazıyoruz"



Yaman, medeniyetler şehri olan Mardin'i geçmişi kadar büyük ve görkemli bir geleceğe hazırlayarak, herkesin yaşamak ve görmek istediği örnek bir şehir olması için çabaladıklarını işaret eden Yaman, şöyle konuştu:



"Biz katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla, adaletten ödün vermeden, kaynakları planlı, programlı, etkili ve verimli kullanarak, 'Sizin için çalışıyoruz' diyor, vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Farklı dil, kültür ve medeniyetlerin hayat bulduğu Mardinimizi, daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Bu şehrin hikayesini hep birlikte yazıyoruz."



Yaman, görev yaptığı süre zarfında kendilerine her zaman destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.



Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Süryani vatandaşlar da katıldı.