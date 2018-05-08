Vali Yaman: "Mardin Cazibe Merkezi Haline Geldi"

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikler sayesinde kentte ziyaretçi sayısı arttı. Vali Mustafa Yaman, Mardin'in cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

Mardin'de son zamanlarda gerçekleştirilen Mezopotamya Bisiklet Yarışması, Uluslararası Uçurtma Festivali, PTT Türkiye Kadınlar Basketbol Kupası, Mardin Bienali, Mardin 3. Ulusal Foto Maraton ve Serbest Koşu ve Parkur Dünya Şampiyonası gibi etkinlikler de şehrin dünya tarafından daha iyi bilinmesine imkan veriyor. Bunun yanında ilde düzenlenen konser ve sanat etkinlikleri de şehre olumlu hava katıyor.

"Şehrimiz hak ettiği yere geldi"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlimiz her yönüyle beğenilen ve cazibe merkezi haline gelen bir şehir oldu. Mardin artık zor günlerini geride bırakarak hak ettiği konuma gelen bir şehir olmuştur. İlimizde terörün bıraktığı olumsuz hava hükümetimiz ve devletimizin etkin mücadelesiyle sona erdirilmiş ve akabinde yapılan çalışmalar ile artık bahar rüzgarları esmeye başlamıştır. Biz şehrimizin daha da iyi yerlere gelmesi adına durmaksızın etkinlikler düzenlemekte, kadim şehrimizi bu vesileyle daha da cazip kılmaktayız. Yaptığımız çalışmalar ise meyvelerini vermektedir" dedi. - MARDİN