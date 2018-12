Vali Yaman, "Mardin 2018'de huzurun kenti oldu"

MARDİN - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman yeni yılı nöbet tutan güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, taksici esnafını ziyaret ederek 2019 yılına merhaba dedi.

Mardin'de 2019 yılını görevi başında geçiren polis, asker, 112 sağlık çalışanları esnaflar ile birlikte karşılayan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, daire başkanları ile birlikte çalışanların yeni yılını kutladı. Musa Cihaner çocuk yuvasında kalan çocukları da yalnız bırakmayan Vali Yaman ve beraberindeki heyet 2018 yılının Mardin'de huzur yılı olduğunu söyledi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memurları ile yılın ilk pastasını kesen Vali Yaman ve beraberindeki heyet buradaki ziyaretin ardından il jandarma komutanlığında Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Vali Yaman, ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde ki kontrol noktasın polis memurlarının yeni yılını kutlayarak huzur ve sağlık diledi.

Vali Yaman, burada yaptığı açıklamada 2018 'in son saatlerinde il jandarma komutanlığımızın ve emniyet müdürlüğümüzün aldığı önlemleri yerinde görüyoruz. Tüm amacımız Mardin'de huzur içinde tüm vatandaşların vakit geçirmeleri. Herhangi bir huzursuzluk söz konusu değil. Yeni yıl eğlence toplantı yapılan her yerde her hangi bir sıkıntı olmasın diye uğraşıyoruz. Emniyet, Jandarma itfaiye zabıta ekipleri ile şehrin her yerinde görevdeyiz. 2018'i huzurla geçirdiğimiz gibi 2019 yılımızda huzurla geçer. İlimiz her yönü ile huzurlu güvenli bir şehir oldu. Herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.

Ziyaretlerin ardından Vali Yaman kentte yılın ilk doğan bebeklerini ziyaret etti.

