Vali Yaman, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu

07.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:44

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Vali Yaman, kentte yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Gelinen aşamaya ilişkin yetkililerden bilgi alan Yaman, çalışmaların hızla tamamlanması talimatını verdi.

Çalışanlarla yakından ilgilenen Yaman, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Yaman, yaptığı açıklamada, alt yapı çalışmaları nedeniyle oluşan sıkıntıların bir an önce giderilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Hava şartlarının iyi olmasıyla çalışmalara başlandığını aktaran Yaman, "Bugün hem üniversitemizde yapmış olduğumuz parkur, Yeni TOKİ ve Yalım Mahallesinde sokak sağlıklaştırma ve alt yapı çalışmalarından kaynaklı sıkıntıların giderilmesi için yapılan parke ve asfalt çalışmalarını inceledik. İnşallah kısa sürede buradaki sıkıntıları gidermiş olacağız. Muhtar arkadaşlarla istişare içerisinde çalışıyoruz. Onların bize aktarmış oldukları sıkıntıları yerinde görerek, en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA