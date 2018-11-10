Vali Yaman'dan Üreten Kadınlara Sürpriz Ziyaret

Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'in Midyat ilçesinde açılan tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Midyat ilçesine bağlı Acırlı köyünde atıl durumda bulunan bir köy okulu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilciliği tarafından bakımı yapıldıktan sonra kadınlara istihdam sağlayacak mini tekstil fabrikasına dönüştürüldü. Vali Yaman, yapılan çalışmaların ardından faaliyete geçen tekstil fabrikasını ziyaret etti. 53 kadının çalıştığı fabrikayı gezen Vali Yaman, desteklerinden dolayı TÜGVA Midyat temsilcisi Zeki Çiçek ve Mardinli iş adamı Adnan Cengiz'e teşekkür etti. Vali Yaman, fabrikada çalışan kadınlara da başarılar diledi. Vali Yaman, kadınların her daim sahada huzur ve güven içinde yer almasından mutlu olduklarını ifade etti. Bölgede sağlanan huzur ile kadınların da istihdam ve üretime büyük destek vermesinden dolayı memnun olduğunu ifade eden Vali Yaman, devletin geliştirdiği politikalar ve bölge halkının verdiği destek ile Mardin'de kadınların artık birçok başarılı işe imza attığını sözlerine ekledi.

TÜGVA Midyat Temsilciliği Kadın ve Aile Koordinatörü Merve Selin Saygün, ise, proje hazırlığı öncesi saha çalışması yaptıklarını söyledi. Mahallede en çok kadınların istihdam talebi üzerine projelerini hayata geçirdiklerini dile getiren Saygün, "Acırlı Mahallesi'nde çoğu kadının fikirlerini alarak onların ev haricinde neler yapmak istediklerini sorarak yola çıktık. Midyat temsilcimiz Zeki Çiçek ile beraber bir toplantı yaptıktan sonra böyle bir karar aldık. Şuan kullandığımız yer 5 yıldır kullanılmayan eski bir okul. Okulu yine aynı şekilde Midyat'a bir iş ortağımız ile birlikte tahsis edip bütün tadilatlarını yaptıktan sonra kadınlarımızı iş hayatına kazandırdık. Proje yaklaşık 5 aydır devam ediyor, 53 kadınla başladık. Kadınlarımız İş-Kur güvencesiyle çalışıyorlar" dedi. - MARDİN