Vali Yaman'dan 'asırlık çınarlara' Anneler Günü ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Yaman'dan 'asırlık çınarlara' Anneler Günü ziyareti

Vali Yaman'dan 'asırlık çınarlara' Anneler Günü ziyareti
10.05.2020 20:19 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:19

Vali Yaman'dan 'asırlık çınarlara' Anneler Günü ziyareti Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehirde bulunan 100 yaş üstü anneleri ziyaret ederek Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanlığının selamlarını iletip mektup ve hediyelerini takdim etti.

Vali Yaman'dan 'asırlık çınarlara' Anneler Günü ziyareti

MARDİN - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehirde bulunan 100 yaş üstü anneleri ziyaret ederek Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanlığının selamlarını iletip mektup ve hediyelerini takdim etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehirde bulunan 100 yaş üstü anneleri ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığının selamlarını iletti. İçişleri Bakanlığının 100 yaş üstü anneler için göndermiş olduğu mektup ve hediyeleri takdim ederek dualarını aldı. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi de şehir genelindeki başta şehit anneleri olmak üzere yaşlı, engelli ve gazi annelerini ziyaret ederek Anneler Gününü kutlayıp hediyeler takdim etti ve dualarını aldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Gününü kutladığını belirtti. Vali Yaman, "Bugün anneler günü toplum ve millet olarak her fırsatta büyüklere saygımızı gösteriyoruz. Bugün vesilesi de ülke genelinde olduğu gibi Mardin'de 100 yaşından büyük olan annelerimizi ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın selamlarını ilettik ve gönderilen hediyeleri takdim ettik" dedi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman annelerin yanında olduklarını ifade eden Vali Yaman, şöyle devam etti:

"Bugün valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak da yaşlı annelerimizi, gazi ve şehit annelerini ziyaret ediyoruz. Hediyelerimizi takdim ediyoruz. Korona virüs nedeniyle bu sene anneler günü biraz daha buruk geçti. Bu nedenle hem hijyen hem pandemi hem de sosyal mesafe kurallarına uymak durumundayız. Ziyaretlerimiz de bu şekilde hareket ediyoruz. Devlet olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaşlılarımızı unutmuyoruz, onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Gönüllerini alıyoruz. Allah onların başımızdan eksik etmesin. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum."

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı Haber
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi Haber
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin...
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz...
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
'Bana ceza işlemez ama yine de yazın' diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler
Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler
Denize girmenin yasak olduğu Antalya'da gençler, üstü açık otomobili havuza çevirdi
Denize girmenin yasak olduğu Antalya'da gençler, üstü açık otomobili havuza çevirdi
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor
65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin
Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler
Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit...
Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı
Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 11 sivil yaralandı
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 11 sivil yaralandı
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Ersin Korkut Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Bülent Uygun Utku Yuvakuran Fernando Muslera
Daha Fazla Anne Mayıs Ankara Mardin
Şu an buradasınız: Vali Yaman'dan 'asırlık çınarlara' Anneler Günü ziyareti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 22:36:56. #1.15#
title