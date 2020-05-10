Vali Yaman'dan 'asırlık çınarlara' Anneler Günü ziyareti
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Vali Yaman'dan 'asırlık çınarlara' Anneler Günü ziyareti

Vali Yaman'dan 'asırlık çınarlara' Anneler Günü ziyareti
10.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:29

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehirde bulunan 100 yaş üstü anneleri ziyaret ederek Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanının selamlarını iletip, mektup ve hediyelerini takdim etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehirde bulunan 100 yaş üstü anneleri ziyaret ederek Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanının selamlarını iletip, mektup ve hediyelerini takdim etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehirde bulunan 100 yaş üstü anneleri ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanının selamlarını iletti. Yaman, İçişleri Bakanlığının 100 yaş üstü anneler için göndermiş olduğu mektup ve hediyeleri takdim ederek, annelerin dualarını aldı. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi de şehir genelindeki başta şehit anneleri olmak üzere yaşlı, engelli ve gazi annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutlayıp hediyeler takdim etti ve dualarını aldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladığını belirtti. Vali Yaman, "Bugün Anneler Günü toplum ve millet olarak her fırsatta büyüklere saygımızı gösteriyoruz. Bugün vesilesiyle ülke genelinde olduğu gibi Mardin'de 100 yaşından büyük olan annelerimizi ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın selamlarını ilettik ve gönderilen hediyeleri takdim ettik" dedi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman annelerin yanında olduklarını ifade eden Vali Yaman, şöyle devam etti:

"Bugün Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak da yaşlı annelerimizi, gazi ve şehit annelerini ziyaret ediyoruz. Hediyelerimizi takdim ediyoruz. Korona virüs nedeniyle bu sene Anneler Günü biraz daha buruk geçti. Bu nedenle hem hijyen hem pandemi hem de sosyal mesafe kurallarına uymak durumundayız. Ziyaretlerimizde bu şekilde hareket ediyoruz. Devlet olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaşlılarımızı unutmuyoruz, onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Gönüllerini alıyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." - MARDİN

Kaynak: İHA

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