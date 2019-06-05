Vali Yaman, bin 100 rakımda nöbet tutan korucuların bayramını kutladı

Mardin Valisi Mustafa Yaman, bin 100 rakımda Mehmetçikle omuz omuza terörle mücadele eden korucuların bayramını kutladı.

Vali Mustafa Yaman, beraberinde Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile vatan nöbetinde olan korucuları bayramda yalnız bırakmayarak mücadelelerine moral ve destek verdi.

Korucuların bayramını kutladıktan sonra bir konuşma yapan Vali Yaman, Mardin'de güvenliğin sağlanmasında jandarma ve emniyet görevlilerinin yanı sıra güvenlik korucularının da büyük emek verdiğini söyledi. Vali Yaman, "Uzun süredir terörle mücadele eden güvenlik korucuları adeta bölgenin hafızası konumundadır. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza hayırlı bayramlar diledik. Güvenlik korucularının bölgede huzura katkıları önemli. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Ramazan Bayramı'nda herkesin çocukları ve ailesi ile bir arada olduğunu ama korucu ve güvenlik güçlerinin görevlerinin başında olduğunu kaydeden Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ise, "Yıllardır terörle mücadelede bin 600'e yakın şehit verdik. Bir o kadar da gazimiz var. Güvenlik korucuları olarak her zaman, 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla bu bölgede mücadelemize devam edeceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bölgemiz güvenlik korucularımıza, askerlerimize, polisimize emanet. Biz bu emanete sahip çıkıyoruz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" diye konuştu.

Güvenlik korucularından Abdurrahman Gündüz, 11 yıldır görevini her şartta yaptığını belirterek, vatanı korumaktan şeref duyduklarını söyledi.

Koruculara baklava ikramının ardından bayramlaşma sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İHA