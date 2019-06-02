Vali Yaman bayram öncesi trafik denetimine katıldı

MARDİN - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bayramda trafik kazaları yaşanmaması için sürücüleri hem havadan hem karadan denetledi. Denetlemelere katılan Vali Mustafa Yaman, çocukları olan sürücülere karne verip ebeveynlerine not vermelerini istedi.

Mardin'de bayramda trafik kazaları yaşanmaması için Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan dronelu ve karadan radar kontrolü geçekleştirdi. Sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı, trafik ışıklarına uyması, yayalara öncelik vermesi gibi maddelere denetimlerde öncelik verilerek arka koltukta oturan çocuklar ve vatandaşlar emniyet kemeri takma hususunda uyarıldı.

Diyarbakır-Mardin karayolunda yapılan denetimlere Mardin Valisi Mustafa Yaman da katıldı. Vali Yaman, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 'karnemi dolduruyorum trafiğe güvenle çıkıyorum' sloganı ile trafik ekipleri ile birlikte araçlarda denetim yaptı. Çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Vali Yaman, trafik kurallarına ailesinin uymasını sağlayan çocuklara çekilişle bisiklet verileceğini söyledi. Mardin Valisi Mustafa Yaman, 9 günlük bayram tatiline girdiklerini hatırlattı. Vali Yaman, "Bayramlar ailelerin büyüklerini ziyaretleri nedeni ile çok fazla trafik sirkülasyonu oluyor. İl jandarma ve emniyet personellerimizle birlikte bayram öncesi tedbirler aldık. Sürücülerimize kuralları hatırlatıyoruz. Bu arada İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile başlattığı kampanya kapsamında çocuklar şoför olan büyüklerinin kurallara uyup uymadığına not veriyor. Arkadaşlarımız önemli görev yapıyor. Trafik kurallarına uymaları için uyarıyoruz. Çocuklar büyüklerini uyarma konusunda etkili oluyorlar. Tekrardan tüm vatandaşlarımıza kazasız hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi.

9 günlük bayram tatili boyunca il genelinde toplamda 55 trafik ekibi ve 230 polis görev yapacak.

Kaynak: İHA