Vali Yakup Canbolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat, mesajında, basın çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını güvence altına alan Basın İş Kanunu'nun 10 Ocak 1961'de yürürlüğe girmesi sebebiyle bu tarihten itibaren kutlanan "Çalışan Gazeteciler Günü"nün 61'inci yıl dönümü olduğunu ifade etti.

Basının kamuoyunu bilgilendirmek gibi önemli bir kamu görevini ifa ettiğini vurgulayan Canbolat, ayrıca demokrasi kültürünün en önemli halkalarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu aktardı.

Canbolat, basın mensuplarının toplumun doğru şekilde aydınlatılması, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fedakarca çalışan basın mensuplarımızın, her ortamda çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. Toplumun sorun ve beklentileriyle duygu ve düşüncelerine tercüman olarak kamuoyunu doğru bilgilendirme gibi önemli bir görevin ifasında fedakarca çalışan başta Bursa'mızın sesini tüm dünyaya duyuran yerel gazete, dergi, TV ve radyolar ile ulusal ajanslarımızın temsilcileri olmak üzere basın ve yayın kuruluşlarımızın çok değerli çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor; görevi başında şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş gazetecilerimizi rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sevdikleriyle beraber sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

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