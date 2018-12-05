Vali Yacızı "Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Anlayışı ile Vatandaşlarımıza Kaliteli, Etkin ve Verimli...

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapımı devam eden "Edremit Kültür Merkezi" inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Ali Sırmalı ile birlikte inşaat alanlarını gezen Vali Yazıcı yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yatırımları yakın takibe alan Vali Yazıcı, "Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız (YİKOB) tarafından ihalesi yapılıp yapımı devam eden kamu yatırımlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunuyorum. Temel amacımız, bir an önce inşaatlarımızı tamamlamak. Yatırımların sorunsuz bir şekilde ve zamanında tamamlanması için bu denetimlerimizi devam ettireceğiz." dedi.

Vali olarak Balıkesir'de bulunuş amacını, hizmet üretmek ve kurumlara destek olmak olarak nitelendiren Vali Yazıcı, "Balıkesir'de farklı sektörlerde önemli kamu yatırımlarımız var. Bugün Edremit Kültür Merkezi inşaatını dolaşarak son durumu yerinde görmek, bir aksaklık varsa yetkilileri uyarmak amacıyla incelemelerde bulunuyorum. İlgili arkadaşlarımızla inşaat alanında dolaşarak son halini yerinde görme fırsatı bulduk. İnşaatımız büyük bir hızla devam ediyor" dedi.

Vali Yazıcı, "Vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışı ile vatandaşlarımıza kaliteli, etkin ve verimli hizmet sunmak, en öncelikli hedefimizdir. Vatandaşlarımıza hizmet ifa ederken, devletimizin sıcaklığını, hoşgörüsünü yansıtmalıyız. Devlet, insanın mutluluğu ve huzuru için var" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, yapımı devam eden Edremit Kültür Merkezi için inşaat kalitesi bakımından da son derece titiz davranılması gerektiğini, binaların yapımında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını, bu nedenle yakın zamanda hizmete sunulacak bu tesisin günümüzün en iyi donanımıyla Edremit'e kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Balıkesir'in son yıllarda farklı sektörlerde çok önemli kamu yatırımlarına ev sahipliği yaptığını belirten Vali Yazıcı, "İlin Valisi olarak yapımı devam eden tesislerimizin şantiyelerini sık sık ziyaret ediyor, gecikmeye meydan vermeden bir an önce bitirilmesini arzu ediyorum" dedi. - BALIKESİR