Vali Vekili Mustafa Şahin muhtarlarla buluştu
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Vali Vekili Mustafa Şahin muhtarlarla buluştu

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Vali Vekili Mustafa Şahin muhtarlarla buluştu

Vali Vekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Vekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Vekili Mustafa Şahin, Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

Şahin, toplantıda, Cumhuriyetin ilanı ile kabul edilen yasalarla kırsalda devletin eli olan muhtarlık müessesinin önemine dikkati çekerek, "Zaman zaman sizlerle istişare yapılması, sizlerin taleplerinin dile getirilmesi devletin vatandaşa en yakın eli olarak muhtarla devlet kurumlarının buluşturulması, bir araya getirilmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, muhtarların mahallelerine ait sorun ve sıkıntıları dile getirirken, kurum yetkileri ve ilgili daire amirleri sorunların çözümü noktasında gerekli bilgilendirmeleri yapmalarıyla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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