Vali Vekili Anlar Halkın Sorunlarını Dinledi

Vali Vekili Dr. M. H. Nail Anlar, Halk Toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantıları Vali Vekili Anlar başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapıldı.

Toplantıya Vali Vekili Anlar'ın yanı sıra ilçe kaymakamları, ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda; vatandaşlarımız sorun, talep ve şikayetlerini Vali Vekili Anlar'a aktardı. Vali Vekili Anlar vatandaşların tüm sorularını dinleyerek, çözüm bulunması için ilgili Daire Müdürlerine talimat vererek konularla ilgilenilmesini istedi.

Vali Vekil Anlar, programın devamında vatandaşlara tek tek söz vererek, onların sorun ve taleplerini dinledi. - KAYSERİ