VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ ZÜBEYDE HANIM VE İSKELE CADDELERİNDEKİ ASFALT ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 'Prestij Cadde Projesi' kapsamında yenilenen Zübeyde Hanım Caddesi ile İskele Caddesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.
VAN (Habermetre) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 'Prestij Cadde Projesi' kapsamında yenilenen Zübeyde Hanım Caddesi ile İskele Caddesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi. Kentin ana arterlerinde başlatılan değişim-dönüşüm çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 1. 5 kilometrelik Zübeyde Hanım Caddesi ile 440 metrelik İskele Caddesi'ndeki çalışmalarında sona geldi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından baştan aşağı yenilenen caddelerdeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve Başkan Danışmanı Emre Güray eşlik etti. Bir süre çalışmaları takip eden Vali Bilmez, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla Zübeyde Hanım Caddesi ile İskele Caddesinin Hz. Ömer ve Yeniyol arasındaki kısmı modern bir görünüme kavuşacak.